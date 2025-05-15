В Уфе женщинам из семей бойцов СВО рассказали, как открыть свой бизнес

В Уфе состоялась встреча женского клуба при кадровом центре «Работа России». Там собрались жены и матери военнослужащих. Для родственниц бойцов дважды в месяц устраивают такие мероприятия. На этот раз выбрали тему «Женщина и бизнес».

Участниц познакомили с Ассоциацией женщин-предпринимателей республики. Они узнали, как можно открыть ИП через службу занятости. Им рассказали о программах, которые помогают начать свой бизнес при помощи господдержки.