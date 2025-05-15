В Уфе выявили магазин, нарушающий правила продажи алкоголя

Конспирация не помогла. Активисты уличили один из дворовых магазинов в незаконной продаже спиртного после 23:00. В рамках проекта «Безопасная республика» члены «Народного фронта» по жалобе жителей провели контрольную закупку в одной из точек продаж.

Алкоголь реализовали без проблем, однако просили перечислить деньги на карту, чтобы не пробивать в запрещенное время через кассу. Однако это не спасло. На место вызвали сотрудников полиции.