В Уфу вернулся чемпион Европы по каратэ

Эрнест Шарафутдинов стал победителем континентального турнира, который проходил в Ереване. Еще одну награду для республики выиграл пара-каратист Айрат Уразаев, у него бронза.
Эрнест Шарафутдинов — обладатель титула чемпиона Европы по карате в весовой категории 75 килограммов. На турнире он блестяще проявил себя и выиграл золотую медаль. В финале одолел соперника из Черногории Неманью Микулича.
На этих же соревнованиях Айрат Уразаев из Башкортостана завоевал бронзовую медаль в дисциплине «ПОДА-ката». Это первая награда такого уровня для нашей республики. Этим видом спорта Айрат начал заниматься всего четыре года назад под руководством тренера Марата Тимербаева.
Выступление российской сборной на чемпионате Европы в Ереване можно назвать историческим. Россияне сенсационно завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Еще две «бронзы» у пара-каратистов.
Уже в конце этой недели Эрнест Шарафутдинов отправится на тренировочные мероприятия. Башкирский спортсмен ведет подготовку к международному рейтинговому турниру в Марокко. Главной же целью Эрнеста остается золотая медаль чемпионата мира.