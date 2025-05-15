В Уфу вернулся чемпион Европы по каратэ

Эрнест Шарафутдинов стал победителем континентального турнира, который проходил в Ереване. Еще одну награду для республики выиграл пара-каратист Айрат Уразаев, у него бронза.

Эрнест Шарафутдинов — обладатель титула чемпиона Европы по карате в весовой категории 75 килограммов. На турнире он блестяще проявил себя и выиграл золотую медаль. В финале одолел соперника из Черногории Неманью Микулича.

Ехал туда, естественно, за золотом, за победой. Всё сложилось. Все поединки были сложными, затягивающими. Наверное, можно отметить финальный поединок, там было больше эмоционально тяжеловато. Эрнест Шарафутдинов, чемпион Европы по каратэ-2025

Чем стабильнее ты выступаешь, тем больше соперники начинают присматриваться. Уже начали готовиться конкретно под Эрнеста. В этом была определенная сложность. В этой связи никогда нельзя стоять на месте. Нужно постоянно добавлять, менять схемы. Для того чтобы соперники не были готовы к твоей работе. Николай Балабанов, старший тренер молодежной сборной России по каратэ

На этих же соревнованиях Айрат Уразаев из Башкортостана завоевал бронзовую медаль в дисциплине «ПОДА-ката». Это первая награда такого уровня для нашей республики. Этим видом спорта Айрат начал заниматься всего четыре года назад под руководством тренера Марата Тимербаева.

Я ехал добиться больших результатов. Внутри себя готовил. Получилось как получилось, довольно-таки сложно. Ситуация сама по себе сложная. К судейству возникали вопросы. Айрат Уразаев, бронзовый призер чемпионата европы по каратэ в дисциплине «пода-ката»

Выступление российской сборной на чемпионате Европы в Ереване можно назвать историческим. Россияне сенсационно завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Еще две «бронзы» у пара-каратистов.

Данный результат я считаю в целом отличным, в общем, для сборной России. Тем более уж для Республики Башкортостан. Это наивысший результат за всю историю. Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Башкортостана