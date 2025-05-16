В Уфе энергетики приступили к модернизации ТЭЦ-4

Энергетики приступили к модернизации Уфимской ТЭЦ-4. Ремонт коснется турбоагрегата №9, который отработал 60 лет. Проект модернизации победил в конкурентном отборе и был включен в правительственную программу по обновлению тепловых электростанций.

Специалисты заменят существующую паровую турбину, увеличив мощность. В результате будут улучшены показатели экономической эффективности, а также продлен ресурс оборудования, обеспечена безаварийная работа. Также сократятся вредные выбросы в окружающую среду. Модернизация повысит надежность электроснабжения уфимского энергоузла.