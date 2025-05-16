В Башкирии фермеры развивают сельское хозяйство с помощью новых технологий

Аграрии в четвёртом поколении. В Бижбулякском районе семейная династия Михайловых продолжают дело своих дедов и прадедов. Несмотря на работу в зоне рискованного земледелия, грамотный подход к посевной кампании и современная сельхозтехника помогают получать высокие урожаи.
Юрист по образованию, всё же Дмитрий Михайлов решил пойти по стопам своего отца. Агрофирму «Родник» они образовали в 2007 году. И хотя занимает руководящую должность на предприятии, лично осматривает технику перед выездом, да и засеять поле молодому аграрию тоже по плечу.
Второе структурное подразделение агрофирмы возглавляет Святослав Михайлов. За годы работы стал экспертом в семенах. Знает, что и когда нужно сеять, и как добиться максимального результата. Когда брат рядом, преодолеть можно любые трудности, говорит аграрий.
Гордится своими сыновьями глава семьи Сергей Михайлов. В сельском хозяйстве он с конца 70-х годов. Повидал многое, были и взлёты, и падения. Но своему призванию верен до сих пор. Говорит, это лучшая работа в мире.
По посевным площадям, а это более 90 тысяч гектаров, Бижбулякский район входит в первую десятку среди муниципалитетов республики. Эту площадь засевают около 20 крупных и порядка 70 небольших КФХ. Увидеть старую технику на пашнях практически невозможно. Аграрии ежегодно обновляют свой автопарк.
Но не на всех пашнях работает техника. На некоторых площадях приходится делать перерывы. Работу аграриев задерживает только погода. Накануне здесь прошли проливные дожди, поэтому поля ещё мокрые. Механизаторы ждут, когда земля подсохнет, чтобы продолжить посевную кампанию. Завершить они её планируют в ближайшие две недели и отметить это дело на Сабантуе. Праздник плуга запланирован на 31 мая.