В Башкирии фермеры развивают сельское хозяйство с помощью новых технологий

Аграрии в четвёртом поколении. В Бижбулякском районе семейная династия Михайловых продолжают дело своих дедов и прадедов. Несмотря на работу в зоне рискованного земледелия, грамотный подход к посевной кампании и современная сельхозтехника помогают получать высокие урожаи.

Юрист по образованию, всё же Дмитрий Михайлов решил пойти по стопам своего отца. Агрофирму «Родник» они образовали в 2007 году. И хотя занимает руководящую должность на предприятии, лично осматривает технику перед выездом, да и засеять поле молодому аграрию тоже по плечу.

В этом году к посевной приступили 1 мая. Уже полностью засеяли такие культуры, как лён, ячмень, чечевица, горох, и практически завершили подсолнечник. Сейчас сеем пшеницу, и осталась у нас гречиха. В совокупности около 85% площадей мы уже засеяли. Дмитрий Михайлов, директор агрофирмы «Родник»

Второе структурное подразделение агрофирмы возглавляет Святослав Михайлов. За годы работы стал экспертом в семенах. Знает, что и когда нужно сеять, и как добиться максимального результата. Когда брат рядом, преодолеть можно любые трудности, говорит аграрий.

У нас сельским хозяйством занимается 4-е поколение. И нет желания заниматься чем-то другим. Труд тяжёлый, конечно. Но всё-таки он оправдан. И чувствуется, когда вот особенно сделал колоссальный объем работы, прямо душа радуется. Святослав Михайлов, заведующий производством агрофирмы «Родник»

Гордится своими сыновьями глава семьи Сергей Михайлов. В сельском хозяйстве он с конца 70-х годов. Повидал многое, были и взлёты, и падения. Но своему призванию верен до сих пор. Говорит, это лучшая работа в мире.

Развитие идёт по нарастающей динамике, и нас это очень радует. Во всех хозяйствах района приобретается новая техника, от старых технологий практически все уже ушли. Покупаем российские трактора, сеялки. Производительность увеличилась в разы, культура производства, и урожайность повысилась намного. Сергей Михайлов, заслуженный фермер России

По посевным площадям, а это более 90 тысяч гектаров, Бижбулякский район входит в первую десятку среди муниципалитетов республики. Эту площадь засевают около 20 крупных и порядка 70 небольших КФХ. Увидеть старую технику на пашнях практически невозможно. Аграрии ежегодно обновляют свой автопарк.

Очень хорошая поддержка идёт аграриям. На все виды приобретённой техники получают субсидию. За последние три года приобрели техники более чем на 170 миллионов рублей. Артур Галеев, начальник управления сельского хозяйства администрации Бижбулякского района

Сам заправляет, сам загружает. Раньше сеяльщика приходилось искать, заправлять вёдрами. А здесь всё механизировано. Всё грузит сам. Игорь Прокопьев, механизатор