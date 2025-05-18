Эксперты: строительство ГОКа в Абзелиловском районе не навредит экологии

По данным Госкомитета Республики Башкортостан по ветеринарии, сообщаем, что сибироязвенные скотомогильники на территории Республики Башкортостан, в том числе на территории Абзелиловского района, отсутствуют.

Альфред Ямалиев, начальник отдела надзора по гигиене труда, на транспорте и радиационной безопасности управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан