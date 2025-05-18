Эксперты: строительство ГОКа в Абзелиловском районе не навредит экологии

Специалисты опровергли все опасения, которые тревожат жителей в связи с возможным строительством горно-обогатительного комбината на территории Абзелиловского района. На данный момент в муниципалитете проводят лишь геологические изыскания. А те исследования, которые параллельно устраивают специалисты различных ведомств, говорят о напрасных сомнениях касаемо предполагаемых угроз.
Абзелиловский район — край с богатой историей и уникальной природой. Один из самых зеленых муниципалитетов республики, живущий в основной массе за счет туризма. Именно поэтому появление любого промышленного предприятия жители воспринимают настороженно. Так было, например, с началом строительства завода по производству белого цемента, на котором теперь создано более двух сотен рабочих мест. Похожая ситуация и сейчас, когда обсуждают появление горно-обогатительного комбината.
Хотим жить в чистом, экологическом районе. Чтобы всё было хорошо, светило солнышко, было чистое озеро. И мы были счастливые и спокойные. К пенсионному возрасту продали всё в Магнитогорске, и после переехали сюда. Хотели прожить оставшиеся, сколько нам дано, в этой природе, в чистом воздухе.Неля Барышникова, жительница д. Якты-Куль
Главные вопросы — экология, загрязнение воздуха и воды. Сомнения жителей понятны, но необоснованны, утверждают представители инвестора и специалисты. Сотрудники химико-радиометрического центра, например, опровергли, что в зоне возможной добычи есть радиационные захоронения.
Исследования проводились с целью оценки радиационного фона и чтобы оценить территорию на наличие аномальных излучений с применением специальных профессиональных дозиметров, которые проходят ежегодную поверку и, соответственно, обеспечивают высокую точность измерений. По результатам выявлено не было загрязнений, повышенного радиационного фона по сравнению с фоновым не наблюдалось, не зафиксировано. Соответственно, каких-то аномальных явлений не наблюдалось.Светлана Леонтьева, начальник химико-радиометрического центра госкомитета Республики Башкортостан по ЧС
Не нашли подтверждения и опасения о якобы имеющихся захоронениях животных, погибших от сибирской язвы. Этот миф развеяли сотрудники Роспотребнадзора.
По данным Госкомитета Республики Башкортостан по ветеринарии, сообщаем, что сибироязвенные скотомогильники на территории Республики Башкортостан, в том числе на территории Абзелиловского района, отсутствуют.Альфред Ямалиев, начальник отдела надзора по гигиене труда, на транспорте и радиационной безопасности управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Встречи
с жителями близлежащих населенных пунктов проводят на регулярной основе. Лучше
всего ситуацию можно показать на примере схожих предприятий, которые уже не
первый год работают в соседней Челябинской области. Там уверяют: озера и реки
останутся целыми и невредимыми. На комбинатах применяется замкнутый цикл
оборота воды.
Митъёевский ГОК работает на замкнутом цикле водооборота. Т.е. сброс во внешнюю среду воды не осуществляется. Наоборот, идет потребление части с этого ГТС для обеспечения нужд производственного водоснабжения.Ильдар Шарипов, первый заместитель генерального директора АО «Михеевский ГОК»
Вода — это жизнь. Все мы понимаем. Поэтому забота о реках Малый Кизил, Большой Кизил — это наша ответственность. Наши дети должны быть сбалансированы заботой о природе. Соответственно, мы должны сохранить речки в таком виде, в котором они сейчас есть. Мы не горно-металлургическое предприятие, мы не химическое предприятие.Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»
Флора и
фауна, по словам сотрудников предприятия, также не пострадает. Эти слова
подтверждают и охотники.
На той территории, где находится ГОК, там было хорошее скопление косуль и были переходы лося. Ну поставили забор, и косуля просто сместилась. Мы охотники, я вам скажу, больший фактор беспокойства приносит браконьерская охота.Эдуард Нигматуллин, председатель правления Варенского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюз»
Но есть и явное отличие ситуации с Челябинской областью. В соседнем регионе, например, работает и медеплавильный завод. В Абзелиловском районе такое предприятие не планируется. Здесь будут исключительно добывать руду, уверяет инвестор. Всё по современным методам. Без пыли и запаха. На подобных производствах уже давно внедряют систему пылеподавления.
Все пылящие поверхности орошаются. Все узлы пересыпки руды максимально строятся закрытыми, транспортировка осуществляется по закрытым галереям. Единственно возможное воздействие на атмосферу воздуха, связанное с пылением, максимально локализируется и минимизируется всеми возможными способами. Именно место проведения работ локализовано небольшим участком, связанным с залеганием недр. И этот участок никак не повлияет непосредственно на хребты и горы.Алексей Воробьёв, представитель компании партнёра ООО «Салаватское»
В производство планируют инвестировать 40 млрд рублей, будет создано 1500 новых рабочих мест, что беспрецедентно в масштабах района. Сейчас многие вынуждены ездить на вахту в другие регионы. Если предприятие построят, зарабатывать можно будет рядом с домом.
На Томинском ГОКе уже 10 человек работают из Абзелиловского района. При этом здесь еще комбината нет. Т.е. мы уже сейчас занимаемся тем, что готовим будущие кадры для того, чтобы запустить комбинат. Также мы думаем о будущих специалистах. Мы запустили программу целевого обучения для учеников Абзелиловского района, где также за счет предприятия готовы обучать с последующим гарантированным трудоустройством.Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»
Любые работы, в том числе возможное возведение предприятия и его деятельность, будут под тщательным контролем Росприроднадзора. И тут, как говорят, ни шагу влево или вправо — всё очень строго.
С момента получения лицензии предприятие автоматически становится на контроль управления. Находится на этом контроле до момента исполнения всех обязательств по данной лицензии. Исполнение этого природоохранного законодательства жестко контролируется управлением.Василий Муленков, и. о. заместителя руководителя — начальника отдела государственного экологического надзора по Республике Башкортостан
Строительство горно-обогатительного комбината — это инвестиции в экономику района и, как следствие, его развитие. Открытый диалог призван помочь сделать процесс реализации проекта максимально прозрачным. Следует отметить, что пока планируются лишь геологоразведочные работы. Т. е. специалисты будут только изучать, есть ли в районе необходимые залежи металла. Лишь в случае подтверждения запасов меди реализация возможна с 2029 года.