Уфимцу дали 22 года колонии за подготовку теракта на железной дороге

Верховный Суд Башкирии вынес приговор 31-летнему жителю Уфы. Мужчина признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений против безопасности государства, включая подготовку диверсии на железнодорожных путях.
По данным Объединенная пресс-службы судов республики, в период с октября по декабрь 2023 года осужденный вступил в организованную группу, созданную сотрудником украинской военной разведки. По ее заданию он проводил разведку участка у железнодорожного моста в Уфе, получал и хранил дома детали для взрывного устройства, а также изучал инструкции по его сборке. Целью был подрыв железнодорожного полотна.
Противоправную деятельность пресекли сотрудниками УФСБ России по РБ. При обыске в квартире обвиняемого также было обнаружено наркотическое средство, предназначенное для личного потребления.
В суде подсудимый признал вину лишь частично — только в факте хранения компонентов взрывного устройства.
Суд назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы. Первые 4 года осужденный отбудет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере более 700 тысяч рублей.
Видео: Объединенная пресс-служба судов РБ.