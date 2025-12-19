Уфимцу дали 22 года колонии за подготовку теракта на железной дороге

По данным Объединенная пресс-службы судов республики, в период с октября по декабрь 2023 года осужденный вступил в организованную группу, созданную сотрудником украинской военной разведки. По ее заданию он проводил разведку участка у железнодорожного моста в Уфе, получал и хранил дома детали для взрывного устройства, а также изучал инструкции по его сборке. Целью был подрыв железнодорожного полотна.