В Башкирии летом откроют движение по новой трассе Дюртюли — Ачит

Движение по новой автомагистрали Дюртюли-Ачит планируют запустить уже этим летом. Средняя готовность скоростной дороги — 87%. Она войдет в состав продолжения федеральной М-12 «Восток» до Екатеринбурга и пройдет по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Так сократится время в пути, повысится инвестиционная привлекательность регионов, а еще это поспособствует развитию туризма, появлению новых предприятий и рабочих мест.

Вопросы качества и контроля при строительстве дорог, а особенно такого масштаба, первостепенны. Перед закупкой составы асфальтобетонных смесей проходят тщательные испытания. Мобильная лаборатория контролирует все этапы строительства — от земляных работ до укладки покрытия.

При ежедневной поставке материала мы обязаны выезжать на места, где он складируется. Пески, грунты, песчано-гравийные смеси, асфальтобетон, бетон, бетонно-вяжущие и также щебни разных фракций. Песок должен быть у нас фильтрующим. В случае, если он не будет фильтровать воду, то есть, если он грязный, то на участках возможны образования пучины. Булат Карачурин, заместитель руководителя строительной лаборатории компании «Автодор»

В современной лаборатории устройства имитируют укладку асфальта, а еще уплотняют и формуют состав. Дальше инженеры-лаборанты раскалывают горячую смесь — это нужно, чтобы определить пригодность образцов и содержание в них воздушных пустот. Пробы выдерживают сутки, а затем испытывают в воде. Так специалисты получают характеристики, максимально приближенные к производственным показателям.

На сегодня мы суммарно выходим, что этот завод произвел около 600 тысяч тонн. Очень хороший показатель для российского завода. Лабораторные испытания подтверждают по калейности, по трещиностойкости, по другим показателям, что асфальт должен простоять вот этот свой нормативный период, гарантийный — в 10 лет, он должен отстоять. Данил Данилов, генеральный директор ООО «АБЗ Автодор»

Речь идет о покрытии автомагистрали Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, пересекая Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. В нашей республике главная и сложная работа уже завершена — больше 800 метров переправы через реку Белая при сложных погодных условиях возводили порядка семи сотен рабочих и свыше 50 единиц техники.

11 опор моста построили по уникальной технологии, которая значительно сократила сроки строительства. Раньше при устройстве опалубочных систем использовали зарубежные конструкции, но сейчас российские технологии ничуть не уступают по качеству и полностью адаптированы под наши условия.

По словам экспертов, для гарантии моста в один век установлены массивные опоры; на береговых зонах, предупреждая подмытия, сделали конуса; а дорожники усиливают защиту откосов. Сооружение уже прошло первичные испытания и действует в техническом режиме.

Клали препятствия искусственные, если появлялось на дорожном полотне, резкие торможения делали, чтобы мост испытать во всех позициях. При нагрузке были использованы 12 самосвалов общим весом каждый по 35 тонн, также были мультицепки. Андрей Клинов, начальник участка строительной компании «Инвесткапитал»

Все 140 км дороги по нашей республике построены с нуля. Для недопущения просадки насыпи и разрушений на подходе к реке предусмотрели конструкцию из грунтоцементных свай и не только.