В Башкирии летом откроют движение по новой трассе Дюртюли — Ачит

Движение по новой автомагистрали Дюртюли-Ачит планируют запустить уже этим летом. Средняя готовность скоростной дороги — 87%. Она войдет в состав продолжения федеральной М-12 «Восток» до Екатеринбурга и пройдет по территориям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Так сократится время в пути, повысится инвестиционная привлекательность регионов, а еще это поспособствует развитию туризма, появлению новых предприятий и рабочих мест.
Вопросы качества и контроля при строительстве дорог, а особенно такого масштаба, первостепенны. Перед закупкой составы асфальтобетонных смесей проходят тщательные испытания. Мобильная лаборатория контролирует все этапы строительства — от земляных работ до укладки покрытия.
В современной лаборатории устройства имитируют укладку асфальта, а еще уплотняют и формуют состав. Дальше инженеры-лаборанты раскалывают горячую смесь — это нужно, чтобы определить пригодность образцов и содержание в них воздушных пустот. Пробы выдерживают сутки, а затем испытывают в воде. Так специалисты получают характеристики, максимально приближенные к производственным показателям.
Речь идет о покрытии автомагистрали Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, пересекая Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. В нашей республике главная и сложная работа уже завершена — больше 800 метров переправы через реку Белая при сложных погодных условиях возводили порядка семи сотен рабочих и свыше 50 единиц техники.
11 опор моста построили по уникальной технологии, которая значительно сократила сроки строительства. Раньше при устройстве опалубочных систем использовали зарубежные конструкции, но сейчас российские технологии ничуть не уступают по качеству и полностью адаптированы под наши условия.
По словам экспертов, для гарантии моста в один век установлены массивные опоры; на береговых зонах, предупреждая подмытия, сделали конуса; а дорожники усиливают защиту откосов. Сооружение уже прошло первичные испытания и действует в техническом режиме.
Все 140 км дороги по нашей республике построены с нуля. Для недопущения просадки насыпи и разрушений на подходе к реке предусмотрели конструкцию из грунтоцементных свай и не только.
Сейчас продолжают укладывать асфальт, освещать трассу, устанавливать ограждения, бордюры, опоры под дорожные знаки, наносят разметку и монтируют шумозащитные экраны. В среднем все три участка готовы на 87%. Завершить работы и полностью открыть движение планируют уже этим летом, до конца года трассу продлят до Тюмени, а через 5 лет поэтапно доведут до Владивостока, создав транспортный коридор через всю страну.