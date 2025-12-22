В Башкирии на новогодние праздники откроют более 500 зимних горок

Более 500 зимних горок будут работать в городах и районах Башкирии во время новогодних праздников. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил председатель ГК РБ по Гостехнадзору Урал Искандаров.
Проверку технического состояния аттракционов проводят специалисты трех аккредитованных лабораторий. Все зимние объекты планируется открыть для жителей и гостей республики до 24 декабря.
Глава ведомства призвал граждан строго соблюдать правила безопасности и кататься исключительно на официально разрешенных и проверенных горках.