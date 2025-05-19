В Башкирии прошёл семинар по вопросам просвещения родителей

Вопросы просвещения родителей обсудили на семинаре в Иглино. На встрече собрались представители детских садов из более чем 20 городов и районов Башкортостана. Главной темой стало поэтапное внедрение программ для родителей детей дошкольного возраста.
Организатором семинара выступило Министерство образования и науки республики. По указу Президента России в регионах стартовал проект «Просветительская деятельность родителей».
Для участников были организованы семь тематических площадок. На них прошли мастер-классы по взаимодействию детского сада и семьи в области этнокультурного воспитания, волонтёрству как инновационной форме сотрудничества с родителями, современным методам обеспечения безопасности детей и другим актуальным темам.