В Башкирии прошёл семинар по вопросам просвещения родителей

Вопросы просвещения родителей обсудили на семинаре в Иглино. На встрече собрались представители детских садов из более чем 20 городов и районов Башкортостана. Главной темой стало поэтапное внедрение программ для родителей детей дошкольного возраста.

Организатором семинара выступило Министерство образования и науки республики. По указу Президента России в регионах стартовал проект «Просветительская деятельность родителей».

Для участников были организованы семь тематических площадок. На них прошли мастер-классы по взаимодействию детского сада и семьи в области этнокультурного воспитания, волонтёрству как инновационной форме сотрудничества с родителями, современным методам обеспечения безопасности детей и другим актуальным темам.

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