Продажи «Урал-батыра» взлетели благодаря группе AyYola

Благодаря песням группы AyYola продажи книги «Урал-батыр» выросли в два раза. Сотрудники издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой зафиксировали рост заказов на издание не только в сетевых магазинах, но и в онлайн-маркетах. Книга стала настоящим бестселлером в своем жанре, а ее популярность продолжает расти благодаря усилиям музыкантов и неугасающему интересу читателей к богатству башкирского эпоса.
Напомним, ранее исполнители группы AyYola получили государственные награды. Их композиция Homay возглавила российский хит-парад, опередив известных певцов, а в мировом чарте они обогнали Леди Гагу и Бруно Марса. Основанная на мотивах башкирского народного эпоса «Урал-батыр» композиция набрала миллионы просмотров в разных странах и впервые попала в ротацию федерального радио.