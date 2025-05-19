Продажи «Урал-батыра» взлетели благодаря группе AyYola

Благодаря песням группы AyYola продажи книги «Урал-батыр» выросли в два раза. Сотрудники издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой зафиксировали рост заказов на издание не только в сетевых магазинах, но и в онлайн-маркетах. Книга стала настоящим бестселлером в своем жанре, а ее популярность продолжает расти благодаря усилиям музыкантов и неугасающему интересу читателей к богатству башкирского эпоса.