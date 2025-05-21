В Госсобрании Башкирии наградили талантливых школьников

Торжественной церемонией закончилось подведение итогов конкурса творческих работ, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Участие приняли школьники со всех уголков республики. Ученики присылали рисунки и сочинения. На награждение они прибыли вместе со своими педагогами-наставниками.

Около 200 работ вышли в финальный этап. А победителей конкурса наградил председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв. Школьникам вручили дипломы и памятные подарки. Свои работы юные авторы так или иначе связали с историями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Рисунки и сочинения будут опубликованы в сборнике.