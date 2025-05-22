В Уфе прошёл заключительный концерт конкурса юных музыкантов

В Уфе на заключительном концерте выступили лауреаты четвертого городского конкурса юных музыкантов, посвященного памяти Алексея Якина. Вокально-инструментальные ансамбли и солисты исполняли на инструментах самые разные композиции, к примеру, о генерале Шаймуратове, русские народные песни и многое другое.

Городской конкурс проходил в стенах одиннадцатой детской музыкальной школы Уфы. Он состоял из двух отборочных туров. Из 200 человек жюри выбрали 120 музыкантов. Среди них и выявляли самых сильнейших. С ними затем занимались опытные наставники.