В Уфе прошёл фестиваль «Семейный компас»

Факультет психологии БГПУ собрал студентов в мастерской семейного благополучия. Для участников подготовили интерактивные площадки с участием экспертов в области семейной психологии, мастер-классы, тренинги, трансформационные игры и психологические практики, направленные на развитие эмоционального интеллекта и навыков общения.

Организаторы уверены: фестиваль «Семейный компас» поможет молодежи задуматься о будущем, научиться лучше понимать себя и партнёра, а также подготовиться к созданию крепкой и счастливой семьи.