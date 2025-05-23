В Уфе прошёл фестиваль «Семейный компас»

Факультет психологии БГПУ собрал студентов в мастерской семейного благополучия. Для участников подготовили интерактивные площадки с участием экспертов в области семейной психологии, мастер-классы, тренинги, трансформационные игры и психологические практики, направленные на развитие эмоционального интеллекта и навыков общения.
Организаторы уверены: фестиваль «Семейный компас» поможет молодежи задуматься о будущем, научиться лучше понимать себя и партнёра, а также подготовиться к созданию крепкой и счастливой семьи.
Проект реализуется в три этапа. Сначала была создана трансформационная игра, помогающая пройти жизненные циклы и прийти к здоровой модели семьи. Затем ее провели в 11 вузах и колледжах города, для студентов также организовали тренинг «Моя идеальная семья». К заключительному этапу уже подготовили фестиваль с насыщенной образовательной программой.