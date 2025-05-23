В Уфе волонтеры передали подарки для маленьких храбрецов

Активисты «Добро.Центр Уфа» привезли в центр детской онкологии и гематологии РДКБ игрушки для ребят. Акция «Коробка храбрости» призвана поддержать маленьких пациентов в их борьбе с серьезными заболеваниями.
Лечение — это сложный и длительный процесс, дети проходят через множество испытаний, ежедневно преодолевая страх и боль. Чтобы помочь справиться с этим, в отделениях детской больницы как раз и организуют коробки храбрости с игрушками.
Игрушки и творческие наборы собирались силами добровольцев, молодежных советов Уфы, предприятий, школ и ведомств. Сбор продолжится. Так что любой желающий может передать новые игрушки в «Добро.Центр» по адресу: город Уфа, Комсомольская, 12 в будние дни. Акция проходит в рамках проекта «Мастерская волонтёрских инициатив», реализуемого на грант главы администрации города.