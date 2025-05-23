В Уфе волонтеры передали подарки для маленьких храбрецов

Активисты «Добро.Центр Уфа» привезли в центр детской онкологии и гематологии РДКБ игрушки для ребят. Акция «Коробка храбрости» призвана поддержать маленьких пациентов в их борьбе с серьезными заболеваниями.

Лечение — это сложный и длительный процесс, дети проходят через множество испытаний, ежедневно преодолевая страх и боль. Чтобы помочь справиться с этим, в отделениях детской больницы как раз и организуют коробки храбрости с игрушками.