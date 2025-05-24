В Баймакском районе прошло выездное заседание Правительства Башкирии

В Баймакском районе прошло выездное заседание регионального Правительства. Было отмечено, что значительный перечень вопросов, связанных с развитием муниципалитета, находится на непосредственном контроле у Главы Башкортостана и Правительства республики. Контрольные поручения связаны со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом отдельных социальных и инфраструктурных объектов.

Были озвучены и проблемные объекты, где необходимо завершить работы: строительство крытого катка в Баймаке и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Темясово. Кроме того, планируется строительство диагностического медицинского центра в Баймаке и установка модульного медпункта в селе Мерясово.