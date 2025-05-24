В Уфе прошли соревнования по дрифту

Рёв моторов и дым из-под колес. Лучшие пилоты республики и не только состязались в дрифте. Гонки прошли в Уфе. Участие приняли десятки человек, в том числе из соседних стран.

Камера едва поспевает за машиной на крутых виражах. Парный дрифт — один из самых зрелищных видов состязания. Пилотам необходимо показать лучшее время, при этом не зацепить бордюры и своего соперника. Здесь важно не только мастерство, но и правильно подготовленный автомобиль.

Механики собирали машину как конструктор. Владислав Корнеев, профессиональный дрифтер, говорит, что таким спортом могут заниматься только по-настоящему увлеченные люди.

Не уступают иномаркам и отечественные «Жигули». По сути, от исходного автомобиля здесь остался только каркас. Всё остальное — результат тюнинга. Под капотом этой легковушки — около 250 лошадиных сил. В обычной жизни многие дрифтеры далеки от автоспорта. Единственная девушка-гонщик на соревнованиях Эвелина Ястребова работает химиком на одном из заводов.

Чтобы машины лучше скользили по асфальту, организаторы поливают площадку водой. Поэтому этот вид состязания называется мокрым дрифтом. Всего в соревнованиях приняли участие около 40 дрифтеров. Не только из республики, но и соседних регионов и стран.