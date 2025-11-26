В Уфе прошли соревнования по чир-спорту «PRO ЧИР»

Это традиционный спортивный фестиваль по чирлидингу, который проводится уже 11 лет. В этом году в спорткомплексе «Динамо» собрались более 350 участников.

Яркая церемония открытия фестиваля по чир-спорту «PRO ЧИР» задала тон всему мероприятию: приветственные слова организаторов, показательные номера. А это уже выступление воспитанниц спортклуба «Вираж». В нем участвуют спортсмены разного возраста и уровня подготовки. Новичкам помогают освоиться в этом виде спорта уже опытные чирлидеры, за плечами которых годы тренировок и множество выступлений на различных соревнованиях

Я занимаюсь чирлидингом почти 10 лет, мне нравится этот вид спорта. В нем есть танцы и хип-хоп, и станты. И нравится, что можно участвовать в соревнованиях, таких как волейбол. Мария Букреева, воспитанница спортклуба «Вираж», участница фестиваля по чир-спорту

В 2020 году на всероссийских соревнованиях в Москве мы заняли первое место. Выступали в Екатеринбурге. А недавно мы ездили в Казань. Виктория Измайлова, воспитанница спортклуба «Вираж», участница фестиваля по чир-спорту

Только начинают свой спортивный путь в чир-спорте участники коллективов дошкольных образовательных учреждений республики. Многим из них нет и семи лет, а они уже разучили танцевальные движения и даже демонстрируют судьям элементы акробатики и поддержки

Мы всегда тренируемся, и поэтому у нас есть медали. Это мое третье выступление. Я увлекаюсь только чирлидингом. Мы очень много репетировали, чтобы добиться такого успеха. Айлин Галлямова и Камилла Тимербаева, участницы фестиваля по чир-спорту /Уфимский район/

А это тренеры, инструкторы, наставники – все те, кто помогает ребятам найти себя в чир-спорте, придумывает номера для выступлений и поддерживает воспитанниц.

Подсказываю девочкам начало движения, когда начать и как прыгнуть. Поэтому стою как дирижер и показываю, когда повернуться и движения рук. Лариса Киселёва, инструктор по физической культуре детского сада «Семицветик» /Уфимский район/

Фестивалю «PRO ЧИР» уже больше 10 лет. В этом году в нем приняли участие 20 команд и более 350 спортсменов. Конкуренцию представителям республики составили гости Челябинской области и Пермского края. Выступали как совсем юные атлеты, так и школьники и студенты. Взрослые любители чир-спорта могли заявиться в дисциплине «ЧИР-Фэмили», а представители одной компании или предприятия – в корпоративных состязаниях.

Если мы фестиваль оцениваем, то там 50 баллов общее количество. Это оценка композиции, и за сложность, и за кричалку. Если это работа с помпонами и перформанс-дисциплины, то там оценивают танцы и одинаковость движения. Лилия Яхина, директор спортклуба «Вираж» по чир-спорту, организатор соревнований