В Уфе прошли соревнования по чир-спорту «PRO ЧИР»

Это традиционный спортивный фестиваль по чирлидингу, который проводится уже 11 лет. В этом году в спорткомплексе «Динамо» собрались более 350 участников.
Яркая церемония открытия фестиваля по чир-спорту «PRO ЧИР» задала тон всему мероприятию: приветственные слова организаторов, показательные номера. А это уже выступление воспитанниц спортклуба «Вираж». В нем участвуют спортсмены разного возраста и уровня подготовки. Новичкам помогают освоиться в этом виде спорта уже опытные чирлидеры, за плечами которых годы тренировок и множество выступлений на различных соревнованиях
Только начинают свой спортивный путь в чир-спорте участники коллективов дошкольных образовательных учреждений республики. Многим из них нет и семи лет, а они уже разучили танцевальные движения и даже демонстрируют судьям элементы акробатики и поддержки
А это тренеры, инструкторы, наставники – все те, кто помогает ребятам найти себя в чир-спорте, придумывает номера для выступлений и поддерживает воспитанниц.
Фестивалю «PRO ЧИР» уже больше 10 лет. В этом году в нем приняли участие 20 команд и более 350 спортсменов. Конкуренцию представителям республики составили гости Челябинской области и Пермского края. Выступали как совсем юные атлеты, так и школьники и студенты. Взрослые любители чир-спорта могли заявиться в дисциплине «ЧИР-Фэмили», а представители одной компании или предприятия – в корпоративных состязаниях.
Итоги спортивного фестиваля подводили среди всех возрастных групп в разных категориях: соло, пары и группы во всех дисциплинах.