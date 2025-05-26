В Стерлитамакском и Шаранском районах прозвенели последние звонки

Последние звонки прозвенели для выпускников по всей республике. Так, в Шаранском районе шаг во взрослую жизнь сделали более 250 9-классников и 80 11-классников. Во всех школах торжественные линейки начались с поднятия государственных флагов России и Башкортостана. Это почётное право было предоставлено лучшим ученикам.

С напутственными словами к выпускникам обратились не только учителя, но и ученики младших классов, пообещав учиться так же хорошо, как и они. Среднюю школу №1 села Шаран в своё время заканчивали и родители многих нынешних выпускников.