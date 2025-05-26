В Башкирии беременная девушка потеряла ребёнка из-за самолечения

23-летнюю беременную жительницу Стерлитамака в крайне тяжелом состоянии госпитализировали санавиацией в Перинатальный центр РКБ им. Куватова в Уфу с диагнозом: декомпенсированная плацентарная недостаточность, антенатальная (внутриутробная) гибель плода, грипп типа В, внегоспитальная двухсторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Двухсторонний гидроторокс, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность.

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Как рассказал главврач больницы Мурад Авзалов, на 25–26 неделе беременности у женщины появились признаки недомогания: озноб, высокая температура, кашель. Она неоднократно вызывала скорую помощь, но отказывалась от госпитализации и старалась справиться с болезнью самостоятельно.

К 28-й неделе женщину доставили в инфекционное отделение РКИБ города Стерлитамак с сильными болями в грудной клетке, одышкой – признаками пневмонии. При обследовании выяснилось, что плод погиб. А пациентке понадобилась ИВЛ. Ее отправили санавиацией в Республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфе.

Врачи приняли решение провести досрочные естественные роды, чтобы извлечь погибший плод, поскольку состояние пациентки не позволяло сделать кесарево сечение. В течение 12 дней женщина находилась под наблюдением врачей в отделении анестезиологии и реанимации №3.

Ей назначили антибиотики, противовирусные препараты, профилактику тромбоэмболий и язв желудка, а также лечение для восстановления уровня гемоглобина и эритроцитов. Ежедневно консультировались с ведущими специалистами Национального медцентра акушерства и гинекологии им. Кулакова.

Позже женщину перевели в пульмонологическое отделение, а после восстановления — отпустили домой.

Мурад Авзалов подчеркнул, что в период беременности, особенно во втором и третьем триместре, грипп представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья как матери, так и ребёнка. Поэтому при первых симптомах простуды важно своевременно обратиться за медпомощью, не отказываться от госпитализации и избегать самолечения.

Фото: Мурад Авзалов, Vk

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