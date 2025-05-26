В Башкирии беременная девушка потеряла ребёнка из-за самолечения

23-летнюю беременную жительницу Стерлитамака в крайне тяжелом состоянии госпитализировали санавиацией в Перинатальный центр РКБ им. Куватова в Уфу с диагнозом: декомпенсированная плацентарная недостаточность, антенатальная (внутриутробная) гибель плода, грипп типа В, внегоспитальная двухсторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Двухсторонний гидроторокс, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность.

Как рассказал главврач больницы Мурад Авзалов, на 25–26 неделе беременности у женщины появились признаки недомогания: озноб, высокая температура, кашель. Она неоднократно вызывала скорую помощь, но отказывалась от госпитализации и старалась справиться с болезнью самостоятельно.

К 28-й неделе женщину доставили в инфекционное отделение РКИБ города Стерлитамак с сильными болями в грудной клетке, одышкой – признаками пневмонии. При обследовании выяснилось, что плод погиб. А пациентке понадобилась ИВЛ. Ее отправили санавиацией в Республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфе.

Врачи приняли решение провести досрочные естественные роды, чтобы извлечь погибший плод, поскольку состояние пациентки не позволяло сделать кесарево сечение. В течение 12 дней женщина находилась под наблюдением врачей в отделении анестезиологии и реанимации №3.

Ей назначили антибиотики, противовирусные препараты, профилактику тромбоэмболий и язв желудка, а также лечение для восстановления уровня гемоглобина и эритроцитов. Ежедневно консультировались с ведущими специалистами Национального медцентра акушерства и гинекологии им. Кулакова.

Позже женщину перевели в пульмонологическое отделение, а после восстановления — отпустили домой.

Мурад Авзалов подчеркнул, что в период беременности, особенно во втором и третьем триместре, грипп представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья как матери, так и ребёнка. Поэтому при первых симптомах простуды важно своевременно обратиться за медпомощью, не отказываться от госпитализации и избегать самолечения.