В Уфе для женщин запустили фитнес-ретрит с национальным колоритом

Фитнес-ретрит с национальным колоритом. В Уфе запустили новый формат отдыха для женщин. Участницы занимаются спортом, учатся правильно питаться и проводят время с обученными лошадьми. И всё это в национальной башкирской одежде.

За день ретрита силы появились и на то, чтобы преодолеть свой страх. То ли уверенности прибавилось, то ли зов предков. Издревле башкирские женщины ездили верхом. Сейчас это уже не необходимость, продиктованная жизнью, а, скорее, возможность расслабиться. Стать ближе к природе. И всё под руководством опытного тренера.

Программа разнообразная. Фитнес-ретрит подразумевает занятия спортом в спокойной расслабленной обстановке. Девушки также пробовали стоять на гвоздях, слушали различные лекции. И даже пробовали стрелять из лука. Всё это в Уфе. Место подбирали так, чтобы была и природа, и возможности для занятий.

И это мероприятие останется у них не только в памяти, но и на фотографиях. Фотосессия в национальных костюмах.

А для кого-то это стало возможностью вырваться из привычной рутины. Ведь когда счастлива мама, счастлива вся семья.