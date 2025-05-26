В Башкирии Хайбуллинский район готовится принять 3,5 тысячи детей в летних лагерях

В Хайбуллинском районе полным ходом готовят детские лагеря к приему посетителей. Первая смена стартует с третьего июня, туда приедут почти 150 школьников. Всего же ожидается четыре заезда — каждая по три недели. Всего же в период летних каникул в общеобразовательных учреждениях муниципалитета отдых организуют для 3,5 тыс. детей.