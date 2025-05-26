В Правительстве Башкирии обсудили поддержку многодетных семей

По числу многодетных республика занимает лидирующую позицию среди регионов ПФО и седьмое место по России. Более 40 мер поддержки предусмотрено для семей с детьми в Башкортостане. Обсуждение помощи, предоставляемой в регионе этой категории, вошло в основную повестку заседания Правительства. Подробности далее.

В республике продолжается марафон встреч руководства республики с предпринимателями в разных муниципалитетах. На прошлой неделе члены правительства с глазу на глаз общались с бизнес-сообществом Баймакского района. Во время этой поездки посетили также Зилаирский район. По муниципалитету на совещании были озвучены поручения, связанные с восстановлением инфраструктуры.

На заседании обсудили вопросы развития сферы торговли и услуг. Региональное министерство активно ведет работу по стабилизации ценовой ситуации. Каждую неделю проводится мониторинг совместно с муниципалитетами для недопущения необоснованного завышения цен в магазинах. На этот год утвержден традиционный Меморандум об ограничении наценки на социально значимые продовольственные товары в размере не более 15% от входной цены. С торговыми сетями ведется работа по присоединению к документу.

Каждая восьмая из 472 тыс. проживающих в Башкортостане семей — многодетная. По их количеству республика — лидер среди регионов ПФО и на 7 строчке по России. В республике уделяется большое внимание поддержке семей с детьми.

В прошлом году появились новые меры помощи многодетных семей без учета критериев нуждаемости. В рамках федерального проекта также реализуется целый ряд мер.