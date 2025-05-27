В Башкирии прошёл экологический рейд вдоль железной дороги

Выявить особо загрязненные места и несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. В Башкортостане провели экологический рейд вдоль железнодорожных путей по маршруту Уфа – Шафраново. Осмотр по разным направлениям проводят на ежемесячной основе с помощью автомотрис и спецсоставов.

Также для удобства и эффективности был разработан реестр и карта несанкционированных свалок. В 2025 году силами работников подразделений Башкирского региона и органов местного самоуправления были ликвидированы шесть из них: на станциях «Юрмаш», «Стерлитамак» и «Туймазы», на перегонах Черниковка – Спортивная и Уфа – Дема, а также на территории кладбища с. Юматово.

С начала года в республике проведены девять экологических рейдов, в ходе которых выявлено 60 нарушений и 21 свалка. По словам специалистов, наиболее загрязненные места находятся на территории частного сектора. Так было раньше и на станции «Правый берег Белой».