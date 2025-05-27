В Уфе появился новый раздаточный пункт «Молочной кухни»

Новый раздаточный пункт «Молочной кухни» открылся в уфимском микрорайоне Дёма. Он расположился на Южном рынке, находится в пешей и транспортной доступности. Также увеличили и время выдачи молочки.
Напомним, по инициативе Радия Хабирова республиканский проект по бесплатному обеспечению детей и их мам специализированными продуктами питания стартовал в 2019 году. Семь производств находятся в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Сибае и селе Верхние Киги.
За это время бесплатную молочную продукцию получили более 100 тысяч жителей республики. Она положена беременным женщинам, кормящим мамам, детям до трех лет из малоимущих семей и тем малышам, кто находится под опекой.
Теперь в перечень льготников вошли ветераны, участники СВО и их семьи. Так, количество получателей увеличилось на 1,5 тысячи человек. Продолжают расширять ассортимент: появились сладкие йогурты в литровых бутылках, сливочное масло, детское печенье в новой упаковке и квас.