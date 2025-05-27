В Уфе появился новый раздаточный пункт «Молочной кухни»

Новый раздаточный пункт «Молочной кухни» открылся в уфимском микрорайоне Дёма. Он расположился на Южном рынке, находится в пешей и транспортной доступности. Также увеличили и время выдачи молочки.

Напомним, по инициативе Радия Хабирова республиканский проект по бесплатному обеспечению детей и их мам специализированными продуктами питания стартовал в 2019 году. Семь производств находятся в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Сибае и селе Верхние Киги.

За это время бесплатную молочную продукцию получили более 100 тысяч жителей республики. Она положена беременным женщинам, кормящим мамам, детям до трех лет из малоимущих семей и тем малышам, кто находится под опекой.