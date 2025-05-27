В Башкирии появился новый переводчик на госязыки

Качественный перевод вывесок, бланков, печатей и не только. В республике появилась автоматизированная информационная система квалифицированного перевода текстов на государственных языках Башкортостана.

Новую платформу под названием «Башперевод» презентовали на заседании комиссии при правительстве республики по реализации регионального закона «О языках народов Республики Башкортостан».

На платформе «Башперевод» можно перевести название вывесок с наименованиями государственных органов, организаций и учреждений, информацию об изготовителе или продавце, режиме работы и реализуемых товарах или услугах.