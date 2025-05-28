В Общественной палате Башкирии обсудили проблему крупногабаритного мусора

Общественная палата республики провела заседание рабочей группы общественного контроля и мониторинга экологических вопросов. На совещании рассмотрели вопросы обращения с крупногабаритным мусором, в том числе веточной массой, которую зачастую домовладельцы складируют стихийно.

Проблема актуальна для весенне-осеннего сезона, особенно для СНТ. От жителей поступают жалобы на неубранные контейнерные площадки, однако растительный мусор не относится к ТКО. Для них должны быть специально отведенные площадки.