В Общественной палате Башкирии обсудили проблему крупногабаритного мусора

Общественная палата республики провела заседание рабочей группы общественного контроля и мониторинга экологических вопросов. На совещании рассмотрели вопросы обращения с крупногабаритным мусором, в том числе веточной массой, которую зачастую домовладельцы складируют стихийно.
Проблема актуальна для весенне-осеннего сезона, особенно для СНТ. От жителей поступают жалобы на неубранные контейнерные площадки, однако растительный мусор не относится к ТКО. Для них должны быть специально отведенные площадки.
Также не все жители СНТ заключают договоры на вывоз мусора с регоператором. Страдают при этом те, кто исправно платит по счетам. Прежде чем вывезти отходы, регоператору зачастую приходится расчищать контейнерную площадку, заваленную разным видом мусора.