В Уфе проходит благотворительный фестиваль по футболу

В Уфе в третий раз проходит благотворительный фестиваль среди детей по мини-футболу и футболу. В соревнованиях участвуют свыше 500 юных футболистов со всей республики. Вырученные средства традиционно пойдут на покупку автомобиля УАЗ, который отправится в помощь нашим бойцам на передовой.
Большое футбольное поле спортивной школы №10 в этот раз под особо пристальным вниманием. На нескольких зонах параллельно разворачивается сразу по 4 игры. 40 команд, а это больше 500 ребят со всей республики, приехали не только поучаствовать в дружеском матче, но и внести свой вклад в доброе дело. В профессионализме девочки ничуть не уступили мальчикам.
Команды, в основном, столичные. Участвуют и начинающие футболисты из соседних городов и районов республики. Поддержали инициативу представители власти, управление по физической культуре, городская и районная администрации.
Как известно, большое дело складывается из мелочей. Помимо машины, силами администрации и педагогов школы на передовую отправится и мобильная баня. Этот вклад, как и каждый забитый гол на поле, станет еще одним шагом к общей победе и поддержкой тех, кто сейчас находится на защите нашей Родины.