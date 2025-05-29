В Уфе проходит благотворительный фестиваль по футболу

В Уфе в третий раз проходит благотворительный фестиваль среди детей по мини-футболу и футболу. В соревнованиях участвуют свыше 500 юных футболистов со всей республики. Вырученные средства традиционно пойдут на покупку автомобиля УАЗ, который отправится в помощь нашим бойцам на передовой.

Большое футбольное поле спортивной школы №10 в этот раз под особо пристальным вниманием. На нескольких зонах параллельно разворачивается сразу по 4 игры. 40 команд, а это больше 500 ребят со всей республики, приехали не только поучаствовать в дружеском матче, но и внести свой вклад в доброе дело. В профессионализме девочки ничуть не уступили мальчикам.

Команды, в основном, столичные. Участвуют и начинающие футболисты из соседних городов и районов республики. Поддержали инициативу представители власти, управление по физической культуре, городская и районная администрации.