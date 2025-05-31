В Уфе провели акцию «Из социальной сети — в социальную работу»

«Знатный завтрак» провели в Уфимском семейном центре «Вместе». В преддверии Дня защиты детей для воспитанников учреждения провели мастер-класс по приготовлению пиццы. Мероприятие прошло в рамках акции «Из социальной сети — в социальную работу».

В приготовлении пиццы важно не жалеть продуктов, а в работе с юными поварами — внимания и слов поддержки. Особенно с теми, кто остался без попечения родителей. Под чутким руководством наставника — председателя общественного совета Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Максима Кожухова — работа идет быстро и слаженно. Легко находятся и темы для разговоров. Не упускают возможности и ребята, задавая интересные вопросы своему гостю.

Список кулинарных навыков почти у всех воспитанников внушительный, и каждое приготовленное блюдо они посвящают самому важному человеку. Сейчас в семейном центре живут чуть более 30 детей. У всех непростая судьба, но благодаря воспитателям, общественникам и волонтерам они не чувствуют себя одинокими.