В Уфе повели итоги проекта «Жить-дружить»

В Уфе прошло совещание региональных телестудий. Там подвели итоги проекта «Жить-дружить», реализуемого на грант Главы Башкортостана. В рамках него телеканал «Салям», объединившись с местными телестудиями республики, представил цикл передач о многодетных семьях Башкортостана.

Через их жизнь создатели хотели показать силу села. Проект был создан не случайно. На реализацию было выделено свыше 2 миллионов рублей.