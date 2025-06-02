В Уфе повели итоги проекта «Жить-дружить»

В Уфе прошло совещание региональных телестудий. Там подвели итоги проекта «Жить-дружить», реализуемого на грант Главы Башкортостана. В рамках него телеканал «Салям», объединившись с местными телестудиями республики, представил цикл передач о многодетных семьях Башкортостана.
Через их жизнь создатели хотели показать силу села. Проект был создан не случайно. На реализацию было выделено свыше 2 миллионов рублей.
На заключительном мероприятии проекта «Жить-дружить» собрались руководители региональных телеканалов и электронных СМИ Башкортостана, федеральные эксперты в области медиа и социальных проектов, партнеры, спонсоры и представители многодетных семей – главные герои инициативы. На медиафоруме наградили сотрудников телестудий. Также провели мастер-классы по новостной тележурналистике для редакторов, ведущих и корреспондентов на русском и башкирском языках.