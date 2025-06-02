В Общественной палате Башкирии обсудили проблему подросткового вандализма

Проблему подросткового вандализма обсудили на выездном заседании Общественной палаты республики в Чишминском районе. Комиссия по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды провела мониторинг качества реализации программы «Башкирские дворики». Отдельной темой обсудили меры по сохранению малых архитектурных форм.
Нередко молодежь разрушает то, что было построено по запросу местных жителей. Причинами вандализма могут послужить скука или желание развлечься. Проблема актуальна и во многих других районах республики. Было отмечено, что необходимо проводить информационно-воспитательную работу в данном направлении. По итогам заседания было принято решение провести в Общественной палате республики круглый стол на тему вандализма.