В Общественной палате Башкирии обсудили проблему подросткового вандализма

Нередко молодежь разрушает то, что было построено по запросу местных жителей. Причинами вандализма могут послужить скука или желание развлечься. Проблема актуальна и во многих других районах республики. Было отмечено, что необходимо проводить информационно-воспитательную работу в данном направлении. По итогам заседания было принято решение провести в Общественной палате республики круглый стол на тему вандализма.