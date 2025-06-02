Глава Башкирии рассказал, когда начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву

В Уфе начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.
Доступ к памятнику Салавату Юлаеву закроется с 30 июня. Реставрация пройдет в специализированном цехе в Уфе, а торжественное открытие обновленного памятника запланировано на 11 октября 2027 года.
По словам Главы региона, на прошлой неделе состоялась встреча с президентом Российской академии художеств Василием Церетели, на которой обсуждались детали будущей реставрации.
Вице-премьер Рустем Газизов рассказал о предстоящих этапах работы. Чтобы сохранить для будущих поколений была проведена серия комплексных научных исследований. Эти исследования включали изучение исторических архивов и библиографии, а также архитектурные и археологические измерения и инженерные химико-технологические анализы.
На основе проведенного исследования был подготовлен отчет, в котором представлены выводы о состоянии материалов, а также определены аэродинамические характеристики объекта. Также проведены инженерные изыскания. По итогам мнений экспертов о техническом состоянии памятника стало ясно, что необходимо срочно провести комплекс мероприятий для его сохранения.
В рамках первого этапа, который завершится в сентябре, будут проводиться подготовительные работы: ограждение территории, установка строительных лесов и демонтаж скульптуры.
На завершающем этапе планируются работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории площади Салавата Юлаева, которые выполнят с апреля по сентябрь 2027 года. Вице-премьер отметил, что реконструкция площади проводилась в 2007 году, поэтому ее необходимо обновить.
Согласно плану, торжественное открытие обновленной площади и фонтана намечено на октябрь 2027 года, приуроченное к 60-летию со дня создания памятника известным скульптором Сосланбеком Тавасиевым.
Радий Хабиров поручил следить за тем, чтобы весь процесс сопровождался экспертной оценкой Российской академии художеств и общественной комиссии.