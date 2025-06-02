Глава Башкирии рассказал, когда начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву

В Уфе начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал, когда начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву

Доступ к памятнику Салавату Юлаеву закроется с 30 июня. Реставрация пройдет в специализированном цехе в Уфе, а торжественное открытие обновленного памятника запланировано на 11 октября 2027 года.

По словам Главы региона, на прошлой неделе состоялась встреча с президентом Российской академии художеств Василием Церетели, на которой обсуждались детали будущей реставрации.

Вы все знаете, что мы уже на протяжении двух лет ведем изыскания и анализ ситуации, связанной с состоянием нашего главного памятника Салавату Юлаеву. К сожалению, ситуация такова, что и возраст памятника, и атмосферные влияния, и технологические особенности привели к тому, что памятник настоятельно требует реставрации. Мы за это время сделали все необходимые анализы, привлекли целый ряд экспертных учреждений и составили план необходимых мер по реставрации памятника. Российскую академию художеств попросили осуществить экспертное сопровождение порядка реставрации памятника. На данный момент мы определились с графиком начала работ, у нас есть рабочая документация по производству реставрации, получившая заключение государственной экспертизы РФ, есть необходимые источники финансирования.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Вице-премьер Рустем Газизов рассказал о предстоящих этапах работы. Чтобы сохранить для будущих поколений была проведена серия комплексных научных исследований. Эти исследования включали изучение исторических архивов и библиографии, а также архитектурные и археологические измерения и инженерные химико-технологические анализы.

На основе проведенного исследования был подготовлен отчет, в котором представлены выводы о состоянии материалов, а также определены аэродинамические характеристики объекта. Также проведены инженерные изыскания. По итогам мнений экспертов о техническом состоянии памятника стало ясно, что необходимо срочно провести комплекс мероприятий для его сохранения.

В рамках первого этапа, который завершится в сентябре, будут проводиться подготовительные работы: ограждение территории, установка строительных лесов и демонтаж скульптуры.

Важно принять во внимание тот факт, что для проведения работ потребуется участие тяжелой строительной техники, следовательно, с целью обеспечения безопасности на весь период работ вся площадь, начиная от парковки перед конгресс-холлом и до самого памятника, будет полностью огорожена, доступ на территорию будет ограничен с 30 июня 2025 года и на весь период проведения работ. Следующий этап с октября 2025 года по апрель 2027 года является одним из самых значимых, ответственных, трудоемких и кропотливых, связан непосредственно с мероприятиями по сохранению памятника – это его демонтаж, сам комплекс работ по сохранению и установке в обновленном виде. Реставрация будет проводиться в специальном оборудованном цехе в Уфе.

Рустем Газизов, вице-премьер правительства РБ

На завершающем этапе планируются работы по реконструкции фонтана и благоустройству территории площади Салавата Юлаева, которые выполнят с апреля по сентябрь 2027 года. Вице-премьер отметил, что реконструкция площади проводилась в 2007 году, поэтому ее необходимо обновить.

Согласно плану, торжественное открытие обновленной площади и фонтана намечено на октябрь 2027 года, приуроченное к 60-летию со дня создания памятника известным скульптором Сосланбеком Тавасиевым.

Радий Хабиров поручил следить за тем, чтобы весь процесс сопровождался экспертной оценкой Российской академии художеств и общественной комиссии.

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