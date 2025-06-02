Глава Башкирии рассказал, когда начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву

Важно принять во внимание тот факт, что для проведения работ потребуется участие тяжелой строительной техники, следовательно, с целью обеспечения безопасности на весь период работ вся площадь, начиная от парковки перед конгресс-холлом и до самого памятника, будет полностью огорожена, доступ на территорию будет ограничен с 30 июня 2025 года и на весь период проведения работ. Следующий этап с октября 2025 года по апрель 2027 года является одним из самых значимых, ответственных, трудоемких и кропотливых, связан непосредственно с мероприятиями по сохранению памятника – это его демонтаж, сам комплекс работ по сохранению и установке в обновленном виде. Реставрация будет проводиться в специальном оборудованном цехе в Уфе.

Рустем Газизов, вице-премьер правительства РБ