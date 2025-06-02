Эксперт рассказал, зачем нужна реставрация памятника Салавату Юлаеву

Сейчас мы видим деструкцию лакокрасочного покрытия, утрачен нагрудник коня, видны разновременные покраски. Насколько мне известно, памятник в последний раз красили в 2014 году. В разное время цвета менялись: он был коричневым, черным, зеленоватым и сероватым, – прокомментировал Павел Котельников. – Этот монумент, как и любой предмет, требует внимания и ухода. Памятнику Салавату Юлаеву более полувека, он находится постоянно в окружающей среде, которая бывает агрессивной. Идет дождь, снег, светит солнце, меняется температура воздуха. Все это сказывается на конструкции памятника, его художественной оболочке».