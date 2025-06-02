Эксперт рассказал, зачем нужна реставрация памятника Салавату Юлаеву

В Башкирии начнется реставрация памятника Салавату Юлаеву, в связи с чем с 30 июня доступ на площадь перед ним будет закрыт. Скульптуру демонтируют и отправят в специализированный цех в Уфе, а торжественное открытие обновленного памятника запланировано на 11 октября 2027 года. Своим мнением поделился один из авторов проекта реставрации памятника, художник-реставратор высшей категории, заведующий отделом научной реставрации произведений из металла Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГОСНИИР) Павел Котельников.
«Сама история создания этого памятника скульптором Сосланбеком Тавасиевым уникальна. Его идея, как известно, появилась еще в годы войны, а была воплощена в 1967 году. Очень удачно выбрано место на высоком берегу Белой. Масштаб тоже очень впечатляет. Это большой памятник, но он очень динамичный, живой с художественной точки зрения. Мне он нравится.
Сейчас мы видим деструкцию лакокрасочного покрытия, утрачен нагрудник коня, видны разновременные покраски. Насколько мне известно, памятник в последний раз красили в 2014 году. В разное время цвета менялись: он был коричневым, черным, зеленоватым и сероватым, – прокомментировал Павел Котельников. – Этот монумент, как и любой предмет, требует внимания и ухода. Памятнику Салавату Юлаеву более полувека, он находится постоянно в окружающей среде, которая бывает агрессивной. Идет дождь, снег, светит солнце, меняется температура воздуха. Все это сказывается на конструкции памятника, его художественной оболочке».
Реставраторам предстоит сложная работа, в частности, с каркасом памятника, который нуждается в очистке, удалении старой краски и ржавчины, а также в исправлении дефектов и трещин.
«С инженерной точки зрения художественные изделия самые сложные, ведь там нет стандартных деталей. Памятник Салавату Юлаеву чем-то похож на пазл: там болтовые соединения и несущий каркас.
Сложность состоит в том, чтобы вычистить памятник изнутри, смонтировать недостающие детали. Я в своей практике не видел столь масштабного памятника, сделанного из чугуна. Кроме того, важная задача реставратора – не привнести в памятник чего-то своего, нужно восстановить детали так, как их задумывал автор, какими они были.
Памятник Салавату Юлаеву – символ не только Башкирии, но и всего нашего многонационального государства. Хорошо, что пришло время его реставрации, появилась такая возможность, если бы мы ничего не делали, могли бы его потерять», – отметил художник-реставратор.