Жители Башкирии жалуются на «зуд купальщика» после отдыха на водоёмах

Специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии советуют купаться только в специально отведенных для этого местах. Там, где нет запрещающих знаков, определить, безопасен ли водоем, можно по внешним признакам. Так, если в пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то это место не подходит для купания. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом и последующий аллергический дерматит. Если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, значит, с ливневыми стоками в водоем могут попасть гельминты, эхинококки, лямблии, кишечная палочка, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней. В случае если поблизости находится промышленное предприятие, автомагистраль, с дождевыми потоками в воду попадают тяжелые металлы и другие токсичные вещества, способные вызвать отравление. Все вышеперечисленное касается не только замкнутых водоемов, но и рек.