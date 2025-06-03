В Башкирии стартовал ягодный сезон

На овощных прилавках уже можно встретить клубнику и арбузы. Но сезон бахчевых наступает только в августе, а красных ягод — во второй половине июня. Ранний урожай привозят в республику из Краснодарского края и ближнего зарубежья. Поспевает и башкирская ягода. Ежегодно хозяйства республики на 600 гектарах земли выращивают более 15 тысяч тонн клубники. Как готовятся к сбору земледельцы из Шаранского района, где сегодня купить сезонные ягоды и как правильно их выбрать, подробнее в следующем сюжете.

Крупная, красивая, но ещё совсем не спелая. Как говорят местные фермеры, до ярко-красных плодов осталось дней 15. Сейчас же главная задача земледельцев — прополка ягодных плантаций. Наталья Андриянова из с. Новоюмашево выращивает более 5 сортов клубники на 8 га земли. Ежегодно с одного гектара на её полях созревает порядка 7 тонн полезного урожая.

Я работаю уже пять лет на этом поле. Начали мы с одного гектара. Первая клубника, которая у нас была, — это «Азия» и «Троицкая». Сорта такие. Сейчас уже появились новые — это «Соната». Это появилась «Сирия». Они такие же вкусные, сладкие. Но сейчас ягод нет, они все зеленые. Наталья Андрианова

На сезонных рынках уже продают якобы Шаранскую клубнику, но садоводы и фермеры этого района только готовятся к сбору нового урожая. И лишь ближе к концу июня ягода с башкирских плантаций появится на прилавках магазинов. К слову, сегодня в муниципалитете садовую землянику выращивают 47 садоводов на более 165 га земли. Крупнейшие производители клубники сосредоточены также в Уфимском, Чишминском и Стерлитамакском районах.

В Башкирии у нас клубники и земляники — именно в хозяйствах, где ее интенсивно выращивают — порядка 600 гектаров. Этот год они все признают, что он такой удивительно удачный складывается, не было заморозков, и поэтому практически всё, что выросло, оно созревает. И буквально через полторы-две недели начнется массовый сбор урожая. Пока что республиканской клубники в магазинах нет. Порядка 15 тыс. тонн у нас собирают. Алмаз Галимов, руководитель пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

Бахчевые тоже появились в продаже, хотя идеальный месяц для них — август. Несмотря на это, покупатели пользуются популярными лайфхаками при выборе арбуза.

Приобрести клубнику и арбузы в начале июня можно преимущественно в овощных лавках. В сетевых магазинах цены ощутимо кусаются. Как правило, зимняя и ранняя летняя ягода привозится из более теплых регионов и стран. Но оценить внешний вид недостаточно. Важно обращать внимание и на место продажи, и на правила хранения.

Также покупатель вправе запросить сопутствующие документы к выбранному товару. И продавец обязан предоставить их покупателю. Для удобства потребителей Федеральной службой по аккредитации создан сайт, где любой желающий может проверить сертификат или декларацию на подлинность.

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют делать покупки вдоль трасс и на стихийных ярмарках, а также пробовать немытые ягоды либо заранее нарезанные фрукты. Такая покупка может быть опасна для здоровья.