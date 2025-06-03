В Башкирии стартовал ягодный сезон

На овощных прилавках уже можно встретить клубнику и арбузы. Но сезон бахчевых наступает только в августе, а красных ягод — во второй половине июня. Ранний урожай привозят в республику из Краснодарского края и ближнего зарубежья. Поспевает и башкирская ягода. Ежегодно хозяйства республики на 600 гектарах земли выращивают более 15 тысяч тонн клубники. Как готовятся к сбору земледельцы из Шаранского района, где сегодня купить сезонные ягоды и как правильно их выбрать, подробнее в следующем сюжете.
Крупная, красивая, но ещё совсем не спелая. Как говорят местные фермеры, до ярко-красных плодов осталось дней 15. Сейчас же главная задача земледельцев — прополка ягодных плантаций. Наталья Андриянова из с. Новоюмашево выращивает более 5 сортов клубники на 8 га земли. Ежегодно с одного гектара на её полях созревает порядка 7 тонн полезного урожая.
На сезонных рынках уже продают якобы Шаранскую клубнику, но садоводы и фермеры этого района только готовятся к сбору нового урожая. И лишь ближе к концу июня ягода с башкирских плантаций появится на прилавках магазинов. К слову, сегодня в муниципалитете садовую землянику выращивают 47 садоводов на более 165 га земли. Крупнейшие производители клубники сосредоточены также в Уфимском, Чишминском и Стерлитамакском районах.
Бахчевые тоже появились в продаже, хотя идеальный месяц для них — август. Несмотря на это, покупатели пользуются популярными лайфхаками при выборе арбуза.
Приобрести клубнику и арбузы в начале июня можно преимущественно в овощных лавках. В сетевых магазинах цены ощутимо кусаются. Как правило, зимняя и ранняя летняя ягода привозится из более теплых регионов и стран. Но оценить внешний вид недостаточно. Важно обращать внимание и на место продажи, и на правила хранения.
Также покупатель вправе запросить сопутствующие документы к выбранному товару. И продавец обязан предоставить их покупателю. Для удобства потребителей Федеральной службой по аккредитации создан сайт, где любой желающий может проверить сертификат или декларацию на подлинность.
Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют делать покупки вдоль трасс и на стихийных ярмарках, а также пробовать немытые ягоды либо заранее нарезанные фрукты. Такая покупка может быть опасна для здоровья.
В случае отравления симптомы появятся в первые часы, и важно сразу обратиться к врачу. Также специалисты предупреждают, что, несмотря на полезные свойства, клубника является одним из самых распространенных аллергенов. Тем не менее, отказываться от источника витаминов не стоит. Сезонные ягоды богаты минералами и антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунитета, улучшению пищеварения.