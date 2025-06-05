В Башкирии директор школы станцевал с выпускниками и стал звездой соцсетей

Директор гимназии в Абзелиловском районе исполнил с выпускниками трендовый танец и стал звездой интернета. В селе Аскарово во время последнего звонка в гимназии имени Тагира Кусимова руководитель образовательного учреждения Рамиль Ахметов надел наушники и пустился в пляс вместе с молодежью.

Выпускники исполнили популярный танец из TikTok. Запись завирусилась в Telegram-каналах и новостных пабликах. В комментариях жители региона и всей страны хвалят педагога и учеников.