Фестиваль «Айда играть» в Башкирии станет ежегодным

Сегодня, 5 июня, в Уфе стартовал II Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть». В рамках пленарной дискуссии «Игра за будущее: как промышленность способствует достижению национальных целей развития» Глава Башкирии сообщил, что полюбившийся жителям республики фестиваль станет ежегодным.
По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, вопросы развития индустрии детских товаров и воспитания через игрушку — приоритетные для верхней палаты российского парламента.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что кластерный подход Башкирии к формированию индустрии игрушек и многих других сфер экономики является крайне перспективным.
Как поделился статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев, сейчас утвержден перечень игрушек, которыми должны оснащаться школы и детсады.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина заявила, что в России разработан первый в мире стандарт по классификации термина игр и игрушек.