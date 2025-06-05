Фестиваль «Айда играть» в Башкирии станет ежегодным

Сегодня, 5 июня, в Уфе стартовал II Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть». В рамках пленарной дискуссии «Игра за будущее: как промышленность способствует достижению национальных целей развития» Глава Башкирии сообщил, что полюбившийся жителям республики фестиваль станет ежегодным.

Фото №1 - Фестиваль «Айда играть» в Башкирии станет ежегодным

Количество производителей и участников фестиваля также год от года будем увеличивать, как и представленный ассортимент. Наш форум — попытка объединить людей, которые продвигают все, связанное с российской игрушкой. Ведь их производство — часть креативной индустрии, важная часть стратегии государственной политики. Это ключевой элемент воспитания ребенка, формирования его как гражданина нашей страны, который будет отвечать за ее дальнейшее развитие. Игрушка зарождается из истории, из этники, из нашей национальной идентичности, поэтому здесь и подъем наших ремесленников. Конечно, серийного производства, как в Китае, достичь сложно, но нам нужно думать, какие ниши тут мы можем занять. В республике есть меры поддержки, мы 20 млн рублей заложили в рамках Фонда поддержки легпрома для компенсации расходов на участие в выставках, выход на маркетплейсы, механизм начал работать. Мы только-только начинаем раскачивать эту историю, впереди ждет долгий, непростой путь. Я уверен, мы делаем светлое, доброе дело.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, вопросы развития индустрии детских товаров и воспитания через игрушку — приоритетные для верхней палаты российского парламента.

Как педагог-психолог скажу, что игра — основное средство воспитания и развития ребенка. Вкладывая в игры, мы вкладываемся в будущее. Ведь не зря наши недоброжелатели миллиарды долларов вкладывают в фильмы, в компьютерные игры, это идеологический вопрос. «Айда играть», с одной стороны, стал праздником детства, но в то же время позволил взрослым задуматься, что нужно делать, чтобы у наших детей были лучшие игрушки, лучшие вещи. Задуматься о том, правильные ли мы выпускаем игрушки, из каких материалов они сделаны.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что кластерный подход Башкирии к формированию индустрии игрушек и многих других сфер экономики является крайне перспективным.

Говоря о происходящем в индустрии детства, нужно акцентировать внимание на пересмотре действующих национальных режимов в пользу продукции российского производства. Международные санкции и уход зарубежных брендов здесь становятся возможностью нашим производителям занять этот рынок, и ее нельзя упускать. Затем, большая работа по детализации классификаторов кодов позволит распространить налоговые льготы на большее число позиций товаров отечественной детской индустрии. Также мы усиливаем контроль за безопасностью и качеством игрушек, чтобы исключить случаи, когда разрешительная документация выдается не на ту продукцию, когда можно было воспользоваться приостановленными или недействительными документами. Условия получения разрешительной документации будут более жесткими. До конца 2025 года, думаю, на рынке российской сертификации наведем порядок, и затем будем убеждать коллег из ЕАЭС присоединиться к инициативам. Также с сентября правительство расширит позиции маркировка детских игрушек, это новая эпоха наведения порядка на рынке. Опять же, кластеры — очень перспективный механизм, и Башкирия здесь является лидером, как и во многих других направлениях. Те 295 млн рублей, выделенные в 2025 году на развитие кластеров, только первая ласточка.

Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли РФ

Как поделился статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев, сейчас утвержден перечень игрушек, которыми должны оснащаться школы и детсады.

Это первый документ такого рода в России, до этого отдано на откуп самим образовательным организациям, и были соответствующие перекосы в какой-то части. Конечно, отечественное производство игрушек является приоритетным, как и их незыблемое качество и соответствие традиционным ценностям.

 Андрей Корнеев, заместитель министра просвещения РФ

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина заявила, что в России разработан первый в мире стандарт по классификации термина игр и игрушек.

Мы провели огромную научную работу. Данный стандарт попросила перевести на английский язык международная организация по стандартизации (ИСО). Он выстроен с точки зрения педагогической целесообразности по направлениям и категориям образовательной ценности. Сегодня есть запрос на патриотические игры, на экологически безопасные изделия без фенола и фтолатов — последнее особенно важно, если мы хотим оставаться на международных рынках. На фестивале «Айда играть» мы видим много игрушек, сделанных в домашних условиях на энтузиазме, потом прототипы также будут дорабатываться и выходить на крупные рынки. В будущем у нас будет появляться больше инновационных игрушек, интегрированных с кино, ТВ и книгами. Ребенок сразу рождается на свет с игровой потребностью, поэтому эта отрасль будет существовать еще долго.

Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ)
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