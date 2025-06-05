Фестиваль «Айда играть» в Башкирии станет ежегодным

Говоря о происходящем в индустрии детства, нужно акцентировать внимание на пересмотре действующих национальных режимов в пользу продукции российского производства. Международные санкции и уход зарубежных брендов здесь становятся возможностью нашим производителям занять этот рынок, и ее нельзя упускать. Затем, большая работа по детализации классификаторов кодов позволит распространить налоговые льготы на большее число позиций товаров отечественной детской индустрии. Также мы усиливаем контроль за безопасностью и качеством игрушек, чтобы исключить случаи, когда разрешительная документация выдается не на ту продукцию, когда можно было воспользоваться приостановленными или недействительными документами. Условия получения разрешительной документации будут более жесткими. До конца 2025 года, думаю, на рынке российской сертификации наведем порядок, и затем будем убеждать коллег из ЕАЭС присоединиться к инициативам. Также с сентября правительство расширит позиции маркировка детских игрушек, это новая эпоха наведения порядка на рынке. Опять же, кластеры — очень перспективный механизм, и Башкирия здесь является лидером, как и во многих других направлениях. Те 295 млн рублей, выделенные в 2025 году на развитие кластеров, только первая ласточка.

Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли РФ