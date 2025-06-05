В Башкирии появятся предпрофильные классы креативных индустрий

В Башкортостане планируют создать предпрофильные классы креативных индустрий в общеобразовательных учреждениях. Об этом стало известно на заседании «Часа креативных индустрий» под председательством Радия Хабирова.

Данный проект в республике создают совместно с представителями Уфимского государственного нефтяного технического университета. Специалисты уже разработали образовательную программу и намерены её внедрить в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Давлеткильдеева в Уфе.