В Башкирии появятся предпрофильные классы креативных индустрий

В Башкортостане планируют создать предпрофильные классы креативных индустрий в общеобразовательных учреждениях. Об этом стало известно на заседании «Часа креативных индустрий» под председательством Радия Хабирова.
Данный проект в республике создают совместно с представителями Уфимского государственного нефтяного технического университета. Специалисты уже разработали образовательную программу и намерены её внедрить в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Давлеткильдеева в Уфе.
Также на встрече своим опытом подготовки кадров поделилась народная артистка России, директор института креативных индустрий Донского государственного технического университета Анита Цой. Популяризировать креативные индустрии через истории успешных личностей намерены и с помощью передачи «24 на семь» — проекта телеканала БСТ.