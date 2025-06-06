Боец из Египта проходит реабилитацию в госпитале в Уфе

В госпитале ветеранов войн проходит реабилитацию боец из Египта. В 2023-м он отправился добровольцем на СВО. В прошлом году получил ранение.

В прошлом тренер, спортсмен снова учится ходить. Шаг за шагом, преодолевая боль, двигается вперёд. В бою осколки от кассетного боеприпаса попали в ноги и руку бойца.

Сослуживцы знают его как бойца, который никогда не бросит в беде, и не раз спасал из-под обстрела. А «Египет» хранит в памяти каждого товарища. И мечтает встретиться с ними снова, чтобы отпраздновать победу.

Его супруга Динара проводит с ним каждый день. Благодаря её поддержке у бойца появилось желание жить и двигаться дальше. Сейчас за его состоянием следят специалисты госпиталя ветеранов войн. Ежедневные разминки, упражнения. Всё для возвращения подвижности.

Фото №1 - Боец из Египта проходит реабилитацию в госпитале в Уфе

Для сотрудников «Египет» стал особенным пациентом. Несмотря на серьёзные ранения, Египет гордится тем, что смог принять участие в специальной военной операции и выполнить свой долг перед Родиной.

Боец признается, очень скучает по родине и мечтает снова встретиться со своей семьей. А пока он здесь, маленький аквариум госпиталя с кораллами и цветными рыбками становится для него частью Родины, напоминанием о бескрайнем красном море.

Волна
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