Боец из Египта проходит реабилитацию в госпитале в Уфе

В госпитале ветеранов войн проходит реабилитацию боец из Египта. В 2023-м он отправился добровольцем на СВО. В прошлом году получил ранение.

В прошлом тренер, спортсмен снова учится ходить. Шаг за шагом, преодолевая боль, двигается вперёд. В бою осколки от кассетного боеприпаса попали в ноги и руку бойца.

Сослуживцы знают его как бойца, который никогда не бросит в беде, и не раз спасал из-под обстрела. А «Египет» хранит в памяти каждого товарища. И мечтает встретиться с ними снова, чтобы отпраздновать победу.

Его супруга Динара проводит с ним каждый день. Благодаря её поддержке у бойца появилось желание жить и двигаться дальше. Сейчас за его состоянием следят специалисты госпиталя ветеранов войн. Ежедневные разминки, упражнения. Всё для возвращения подвижности.

Для сотрудников «Египет» стал особенным пациентом. Несмотря на серьёзные ранения, Египет гордится тем, что смог принять участие в специальной военной операции и выполнить свой долг перед Родиной.