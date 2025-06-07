В Уфе на фестивале «Айда играть!» дети открывают для себя новые профессии

Выбор профессии через игру. На Всероссийском фестивале «Айда играть» в Уфе дети могут попробовать различные специальности: побыть врачом, графическим дизайнером, астрономом или просто найти себе новое хобби.

Попали в самое сердце. В зоне медуниверситета очередь из детей, желающих узнать, как работает наш организм. Возможно, для кого-то из них именно с анатомического конструктора начнется путь в профессию.

Тут же можно получить навыки, которые пригодятся вне зависимости от выбора профессии. Студенты медицинского сами в роли преподавателей. Обучают детей и их родителей навыкам первой помощи. Не так легко спасать людей, делятся юные реаниматологи.

Попробовать себя можно и в графическом дизайне. На фестивале преподаватели Школы креативных индустрий помогут сделать ребёнку первые шаги в этой области или познакомиться с диджеингом. Здесь же можно выбрать направление на будущее.

А что-то увлекает даже взрослых. Кто бы мог подумать, что мечты из детства могут исполниться и спустя десятилетия? Концентрацию взрослых можно заметить возле зоны Уфимского планетария. Уникальная возможность посмотреть на солнце через телескоп, безопасно для глаз.

Любителям настольных игр тоже есть на что посмотреть. Здесь можно задержаться на весь день, пока не попробуешь всё. Артём Шахов — уфимский автор настольных игр со стажем. На «Айда играть!» презентует свою новую работу «Лес Аксакова». В игре создатели отобразили произведения писателя.