В Башдрамтеатре представили необычную постановку «Дяди Вани»

Спектакль «Дядя Ваня» Антона Чехова зазвучал параллельно на башкирском и марийском языках. Для зрителей пустили субтитры на русском языке. На сцене Башкирского драматического театра вместо зрительного зала — публика, которая из-за иммерсивного звука смогла ощутить себя как в кинотеатре.
События разворачиваются, когда время остановилось, а жизни героев уже прожиты — они пытаются отыскать ответы на главные вопросы. Проект-коллаборацию реализовали при поддержке Ассоциации национальных театров России.
Постановщиком выступил режиссёр из Санкт-Петербурга Степан Пектеев. Он привнёс свои видение и стиль, сохранив дух и атмосферу произведения. На его счету ряд постановок в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина, Кирова, Хабаровска, Калининграда, Йошкар-Олы и других городов.
Башкирские режиссеры впервые познакомились с Пектеевым в Уфе, на международном фестивале «Туганлык» в прошлом году, тогда он получил приз за лучшую режиссерскую работу.