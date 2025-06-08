В Башкирии впервые отметили День эпоса «Урал-батыр»

Впервые в Башкортостане отметили День эпоса «Урал-батыр». Его буквально неделю назад учредили по указу главы республики. Дата отмечается 8 июня. За последние месяцы эпос словно переживает второе рождение. Даже звезда российской эстрады Дима Билан аккурат перед праздником исполнил песню «Хомай» на крупнейшей музыкальной площадке страны. Как истории и современности удается лаконично переплетаться?
Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки в этом году не обошла и башкирских артистов. Этногруппа AY YOLA и певец Дима Билан выступили в дуэте, перепев песню «Хомай», причем на русском языке. Впервые башкирская песня вышла на крупнейшем российском лейбле и стала популярна в мировых чартах. Проект на грани прошлого и современности уже набрал в интернете десяток миллионов просмотров, что далеко не предел.
Описанная в сюжете борьба за счастье людей со злыми силами природы, которые предстают в обликах чудовищ, драконов и змей, имеет глубоко символический смысл, понятный и современному жителю.
Несколько тысячелетий эпос передавался из уст в уста, и лишь в 1910 году его впервые на бумаге записал фольклорист Мухаметша Бурангулов. Сегодня подлинник хранится в научном архиве УФИЦ РАН.
По инициативе главы региона Радия Хабирова в Башкортостане День «Урал-батыра» будут отмечать ежегодно 8 июня. На прошедшей международной ярмарке «Китап-байрам» эпос стал главной книгой. Копия первого машинописного текста будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций.
Как известно, без культуры нет нации. В Башкортостане по следам эпоса организуется множество мероприятий. Как пример, конкурс юных сказителей, десятки лет реализующийся в Бурзянском районе. Создан научно-популярный фильм «В поисках Акбузата», разработан туристический проект «Золотое кольцо Башкортостана: дорогами эпоса «Урал-батыр». В Башдрамтеатре эпос ставится с 2018 года, а в репертуаре Госансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова он появился недавно.
В заповеднике «Пещера Шульган-Таш» 10 лет назад выявили и включили в реестр объектов культурного наследия достопримечательное место с названием «Земля Урал-батыра». Там же расположился и памятник одному из главных персонажей эпоса – крылатому коню Акбузату.
На днях в Москве памятник башкирской словесности презентовали в рамках XI Книжной ярмарки на Красной площади. Стоит ли говорить: после успеха песни «Хомай» продажи издания выросли в разы. Успехом пользуются и переводы, которые начали выпускать во многих национальных регионах и странах.
«Урал-батыр» – не просто древнее сказание, а источник вдохновения для современного искусства и культуры. Он объединил людей разных поколений и национальностей, напоминая о вечных ценностях. А еще доказал: эпос может звучать современно и находить отклик в сердцах миллионов людей. Его популяризация – большой вклад в развитие духовности и нравственности башкирского народа.