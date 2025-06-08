В Башкирии впервые отметили День эпоса «Урал-батыр»

Впервые в Башкортостане отметили День эпоса «Урал-батыр». Его буквально неделю назад учредили по указу главы республики. Дата отмечается 8 июня. За последние месяцы эпос словно переживает второе рождение. Даже звезда российской эстрады Дима Билан аккурат перед праздником исполнил песню «Хомай» на крупнейшей музыкальной площадке страны. Как истории и современности удается лаконично переплетаться?

Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки в этом году не обошла и башкирских артистов. Этногруппа AY YOLA и певец Дима Билан выступили в дуэте, перепев песню «Хомай», причем на русском языке. Впервые башкирская песня вышла на крупнейшем российском лейбле и стала популярна в мировых чартах. Проект на грани прошлого и современности уже набрал в интернете десяток миллионов просмотров, что далеко не предел.

С моей стороны идея определенная, которая идет на основе эпоса «Урал-батыр». И мы также работаем плотно с Дианой Кильдиной, она 25 лет изучает эпос «Урал-батыр». Каждый раз, говорит, когда я его читаю, он открывается по-новому. То есть она дает некоторую расшифровку «Урал-батыра», вытаскивая оттуда все основные смыслы. Ринат Рамазанов, солист группы AY YOLA, народный артист Республики Башкортостан

Описанная в сюжете борьба за счастье людей со злыми силами природы, которые предстают в обликах чудовищ, драконов и змей, имеет глубоко символический смысл, понятный и современному жителю.

Труд датируется 17-м веком до нашей эры. И если вы вдумаетесь в эту цифру, то поймете, что на земле ничего не меняется. Ценности остаются теми же, прежними. Может быть, появились телефоны, может быть, появились машины. Но в жизни человека ничего не меняется. А когда это еще подкреплено родной землей, на этом и стоим. Руслан Шайхитдинов, музыкальный продюсер группы AY YOLA, заслуженный артист Республики Башкортостан

Несколько тысячелетий эпос передавался из уст в уста, и лишь в 1910 году его впервые на бумаге записал фольклорист Мухаметша Бурангулов. Сегодня подлинник хранится в научном архиве УФИЦ РАН.

По инициативе главы региона Радия Хабирова в Башкортостане День «Урал-батыра» будут отмечать ежегодно 8 июня. На прошедшей международной ярмарке «Китап-байрам» эпос стал главной книгой. Копия первого машинописного текста будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций.

Как известно, без культуры нет нации. В Башкортостане по следам эпоса организуется множество мероприятий. Как пример, конкурс юных сказителей, десятки лет реализующийся в Бурзянском районе. Создан научно-популярный фильм «В поисках Акбузата», разработан туристический проект «Золотое кольцо Башкортостана: дорогами эпоса «Урал-батыр». В Башдрамтеатре эпос ставится с 2018 года, а в репертуаре Госансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова он появился недавно.

В заповеднике «Пещера Шульган-Таш» 10 лет назад выявили и включили в реестр объектов культурного наследия достопримечательное место с названием «Земля Урал-батыра». Там же расположился и памятник одному из главных персонажей эпоса – крылатому коню Акбузату.

На днях в Москве памятник башкирской словесности презентовали в рамках XI Книжной ярмарки на Красной площади. Стоит ли говорить: после успеха песни «Хомай» продажи издания выросли в разы. Успехом пользуются и переводы, которые начали выпускать во многих национальных регионах и странах.