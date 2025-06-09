В Ермекеевском районе Башкирии прошел сабантуй

Народный праздник Сабантуй отпраздновали в Ермекеевском районе. Сотни местных жителей и гостей разделили радость завершения посевной. По традиции чествовали аграриев, отметив их вклад в развитие сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
На площадке разместились красочные юрты, подготовленные сельскими поселениями, выставили сельхозтехнику. Зрители насладились скачками, борьбой куреш, авиашоу от летчиков аэродрома «Первушино», праздничным концертом, а еще смогли сделать снимки в фотозоне.