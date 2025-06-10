В Уфе открыли «Школу 21» от Сбера

Сегодня в Уфе открыли «Школу 21». Она появилась на базе геномного центра, где будут обучать айти-специалистов. Старт работы образовательной площадки дали Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Проект одной из главных финансовых организаций страны «Школа 21» реализуется во многих городах страны.

С нажатия шара, олицетворяющего единство, энергию и будущее, в Уфе открыли «Школу 21» — образовательный проект Сбербанка России. По соседству с учеными в геномном центре будут обучать и цифровых инженеров.

Получить знания в айти-сфере здесь смогут более 400 человек. После подачи заявки и прохождения онлайн-игр на память и логику будущего специалиста ждёт курс, который длится 26 дней, чтобы освоить язык программирования «С» и базовые навыки разработчика.

А уже затем учёба от полутора до трёх лет в зависимости от выбора конкретного направления — в области биоинформатики и обработки огромных объёмов информации в медицине, науке, розничной торговле. И всё это совершенно бесплатно. Михаил Рубанович обучился в колледже на слесаря-ремонтника нефтяных оборудований. Молодой человек думает о смене профессии и учится сам создавать программы и прокачивает навыки. Для этого в геномном центре созданы все условия.

Когда-то изучал программирование, но буквально по курсам в интернете, то есть немного пробовал, что да как, но как-то не углублялся. Тут я пришел, чтобы углубиться и как-то понять, пойдет — не пойдет. Каждый день мы приходим и обучаемся, то есть сюда можно приходить с нулём знаний, здесь подскажут и расскажут, что да как. Михаил Рубанович, студент «Школы 21»

Уфа стала шестнадцатым городом России, в котором представлена «Школа 21». Радий Хабиров подчеркнул, что проект даст молодежи Башкортостана новые возможности. Образовательная площадка позволит готовить специалистов не только для республики, но и для всей страны.

Мы даём возможность людям, талантливым людям, которые на это настроены, имеют способности, погрузиться в цифровой мир и получить очень прикладные навыки. Тут даже когда вы будете ходить по школе, у них своя субкультура уже существует. Мы пытаемся поженить условно «Школу 21» и наши определённые мощные компетенции в области генетики. Вы знаете, Институт генетики является ведущим научным учреждением Российской Федерации. Это сложный вопрос, и мы ощупью формируем точки соприкосновения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С открытием образовательной площадки Герман Греф высоко оценивает шансы Башкортостана по привлечению в регион крупных компаний, а также в появлении молодых и креативных предпринимателей.

У нас не было ни одной школы, которая была бы связана с инженерией живых систем. Благодаря тому, что Глава республики задумал специализацию, связанную с научным и производственным потенциалом региона, мы совместно сумели запустить такой проект в Уфе. Это абсолютно уникальная школа, которая будет готовить специалистов для всей страны. Огромное спасибо и слова нашей признательности Главе Башкортостана за то, на каком уровне всё это было сделано — основательно и с сердцем. Герман Греф, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»