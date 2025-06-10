В Уфе открыли «Школу 21» от Сбера

Сегодня в Уфе открыли «Школу 21». Она появилась на базе геномного центра, где будут обучать айти-специалистов. Старт работы образовательной площадки дали Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Проект одной из главных финансовых организаций страны «Школа 21» реализуется во многих городах страны.
С нажатия шара, олицетворяющего единство, энергию и будущее, в Уфе открыли «Школу 21» — образовательный проект Сбербанка России. По соседству с учеными в геномном центре будут обучать и цифровых инженеров.
Получить знания в айти-сфере здесь смогут более 400 человек. После подачи заявки и прохождения онлайн-игр на память и логику будущего специалиста ждёт курс, который длится 26 дней, чтобы освоить язык программирования «С» и базовые навыки разработчика.
А уже затем учёба от полутора до трёх лет в зависимости от выбора конкретного направления — в области биоинформатики и обработки огромных объёмов информации в медицине, науке, розничной торговле. И всё это совершенно бесплатно. Михаил Рубанович обучился в колледже на слесаря-ремонтника нефтяных оборудований. Молодой человек думает о смене профессии и учится сам создавать программы и прокачивает навыки. Для этого в геномном центре созданы все условия.
Уфа стала шестнадцатым городом России, в котором представлена «Школа 21». Радий Хабиров подчеркнул, что проект даст молодежи Башкортостана новые возможности. Образовательная площадка позволит готовить специалистов не только для республики, но и для всей страны.
С открытием образовательной площадки Герман Греф высоко оценивает шансы Башкортостана по привлечению в регион крупных компаний, а также в появлении молодых и креативных предпринимателей.
В школе планируют выпускать в год до восьмисот человек. С перспективой готовить специалистов нового поколения. Чтобы умели работать с геномными данными, выявлять заболевания и решать сложные задачи в биомедицине и науке.