В Уфе подвели первые итоги работы «Школы 21»

Ее открытие состоялось летом. Проект реализуется «Сбером» совместно с правительством республики как многоуровневая экосистема подготовки специалистов цифровой эпохи и дает возможность бесплатно получить востребованную IT-профессию. За время действия школы обучение в ней прошли порядка 1600 человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Особой популярностью в школе пользуются такие направления, как разработчик ПО, бизнес- и системный аналитик, специалист по кибербезопасности. За время существования проекта средний возраст учащихся составил 29 лет. Но были и те, кто освоить IT-специальность решил, уже будучи на пенсии.