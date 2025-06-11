Борцы из Башкирии выиграли серебро чемпионата России

Сразу два башкирских борца стали серебряными призёрами чемпионата России. На соревнованиях в Омске в категории 97 кг в упорном матче Адлан Амриев лишь по дополнительным показателям уступил победу спортсмену из Владимирской области Артуру Саргсяну со счётом 3:3.

В категории 130 кг Нохчо Лабазанов также стал вторым. Он уступил Марату Кампарову. После турнира главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили отметил и похвалил Адлана Амриева. Теперь он в составе национальной команды поедет на международный турнир в Венгрию.