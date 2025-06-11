В Башкирии на мосту через Уршак включат реверсивное движение

На мосту через реку Уршак возле Булгаково введено реверсивное движение. Организация транспортного потока обусловлена прогнозируемым увеличением трафика в связи с предстоящими праздничными днями, что способствует массовому оттоку населения из города.

Центральная полоса моста оборудована как реверсивная со светофорным регулированием: с 06:00 до 13:00 две из трёх полос направлены на въезд в Уфу, с 13:00 до 00:00 поток организован в обратном направлении. Ремонтные работы на мостовом переходе планируют завершить 14 августа. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и обращать внимание на сигналы светофора.