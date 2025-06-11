В Уфе к августу завершат капитальный ремонт в школе №4

С момента открытия в 2001 году в учреждении масштабные работы не проводились — меняли только оконные рамы и обновили столовую. Работы стартовали еще весной — на время проведения ремонта почти 2 тысячи детей распределили в соседние учреждения.

С этого года госпрограмму расширили объектами дошкольного и среднего профессионального образования. Это два детсада в городе Сибай и селе Аскарово Абзелиловского района, а также три колледжа. Работу над учреждениями, которые введут в эксплуатацию в этом учебном году, должны завершить до 15 августа.