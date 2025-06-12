В Уфе открылся центр «ПроДобро» для детей с ОВЗ

В Уфе начал работу центр «ПроДобро» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это место, где ребята смогут проходить социализацию и получать необходимые навыки, пространство, где будут работать и создавать новые проекты некоммерческие организации. Радий Хабиров принял участие в открытии. Центр создан на внебюджетные средства. Это результат работы городской администрации, общественников и бизнеса.

Герои, чью битву с собственными страхами зрители видеть не могут. Но сколько волнения стояло за этим пятиминутным выступлением. Завораживающий танец, которому предшествовали десятки репетиций, подготовка костюмов. За номером преподавательница следила стоя, чтобы видели танцоры – по их же просьбе.

Все волнения позади. Можно выдохнуть. Своим выступлением ребята открывают новый центр «ПроДобро». Это место, которое станет общим домом для разных некоммерческих организаций, объединенных одной целью – помощь детям с ментальными особенностями. Пространство поможет ребятам получить навыки, которые для кого-то само собой разумеющиеся. Им же для их овладения нужно приложить немало усилий.

Здесь дети смогут учиться готовить, вести быт, убираться. Такие пространства называются учебно-тренировочными квартирами. Рядом уже творческие мастерские. Швейное дело, где дети учатся пришивать пуговицы, работать с машинками и даже делают сувениры. Буквально за стенкой уже настоящая гончарная мастерская – как полагается, с печкой.

Полки мастерской пока полупустые. Но поделки не заставят себя ждать и украсят не только это помещение, но и весь центр. Плюс одна в коллекцию от Радия Хабирова. Директором центра «ПроДобро» стала Людмила Сахапова. Она мама ребёнка с ментальными особенностями и много лет руководит некоммерческой организацией «Содействие». Родителям хотелось создать не просто помещение, а именно пространство – светлое, уютное, без лишних стен и перегородок и со всем необходимым для детей.