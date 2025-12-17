В Уфе проходит зимняя Спартакиада для детей с ОВЗ

Уфа принимает I зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Масштабная церемония открытия прошла во Дворце борьбы. В соревнованиях участвуют представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В течение пяти дней они состязаются в горнолыжном спорте, сноуборде, кёрлинге, лыжных гонках и шахматах. Участники выступают в трёх категориях: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата.

Для Киры Друговой соревнования по шахматам – привычный способ времяпрепровождения. Она участвует уже в третьем турнире за месяц, а в феврале, на зимней Спартакиаде глухих в Уфе, она стала лучшей среди россиянок. Теперь Кира доказывает лидерство на международном уровне.

А вот промежуточному лидеру среди юниоров Давиду Богдану не все партии дались легко. Противостояние россиянина и Ильи Ярмоша из Беларуси собрало много зрителей. Ход игры обсуждают на языке жестов, а в остальном такой формат ничем не отличается от привычных нам шахмат.

Если за доской состязаются только дети с нарушениями слуха, то в остальных дисциплинах этих стартов также принимают участие спортсмены с поражением зрения и опорно-двигательного аппарата. Они демонстрируют свои навыки в горнолыжном спорте, сноуборде, кёрлинге и лыжных гонках.

Зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводится впервые. Параатлеты не случайно собрались именно в Уфе – столица Башкортостана является одним из ведущих центров развития адаптивного спорта в России.